Una notte sicuramente positiva la prima di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. Maurizio Sarri lancia titolare l’ex Napoli, Juventus e Milan in FA Cup e i Blues passeggiano 3-0 contro lo Sheffield Wed. Al minuto 26 del primo tempo, però, l’episodio che avrebbe potuto far sorridere ancor di più il Pipita: al Chelsea viene fischiato un rigore che può aprire le marcature del match, Willian offre il pallone degli undici metri proprio all’argentino che però si tira indietro e lascia al brasiliano l’onore ed onere.



I social si dividono subito: da una parte chi esalta il gesto di Higuain, pronto a concedere con generosità al compagno veterano il tiro dal dischetto, dall’altra quelli che ne sottolineano la mancanza di personalità. «Altro che generosità, aveva paura di sbagliare», sottolinea più di un utente su Twitter ricordando le medie non proprio felici del Pipita dagli undici metri. «Con noi doveva tirare il rigore a tutti i costi, togliendo il pallone a Kessie, alla prima con loro rinuncia a calciarlo. Almeno Higuain ha finalmente capito di non essere un rigorista, ma era meglio se lo capiva prima», ricorda un tifoso milanista.



