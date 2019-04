Chelsea, Higuain ritrova il gol: la sua esultanza fa il giro della rete

Sembrava tutto perfetto: il ritorno al gol di Gonzalo Higuain, il 2-1 sul Burnley e tre punti pesanti che potevano fare la differenza. Il Chelsea, invece, deve ancora una volta registrare troppe difficoltà, incassa il gol del 2-2 prima della fine del primo tempo e Sarri mette nuovamente in conto il rischio Champions in attesa che le avversarie più vicine completino il turno.



I Blues, attualmente quarti, dovranno aspettare infatti le gare di Arsenal e Manchester United: entrambe potrebbero scavalcare la squadra di Sarri e prendersi un piazzamento Champions, impensierendo anche il Tottenham di Pochettino.



Al Chelsea resta però la spettacolare rete di Higuain: il Pipita sigla il quarto gol da quando è arrivato a Londra, parziale rivincita dopo un mese e mezzo di digiuno. L'esultanza del bomber argentino con una tifosa presente a Stamford Bridge fa il giro del web in poche ore diventando virale e fa ridere gli utenti della rete.



Haha Higuain really went to suck some boobs pic.twitter.com/axcpYnF43Q — Ali 🇬🇭 (@TheBeardedRauI) 22 de abril de 2019

