Il domenicale britannico Sunday Times afferma che il patron del Chelsea, l'oligarca russo Roman Abramovich, starebbe muovendosi per vendere il club londinese e avrebbe già contattato la banca d'affari americana Raine Group, che a sua volta avrebbe perfino valutato la società in due miliardi di sterline. Un record assoluto. Fonti del Chelsea Fc, citate dai media, hanno poi smentito l'indiscrezione.







Se confermato, il prezzo sarebbe più del triplo del record precedente, che per i media apparteneva al Manchester United, venduto nel 2006 a 790 milioni di sterline. Al Chensea ha appena iniziato la propria avventura l'ex allentore del Napoli Maurizio Sarri.

