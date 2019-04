Chelsea, Jorginho tifa Napoli: «Il San Paolo farà la sua parte»

Il Chelsea ha vinto la sua gara di Praga, ma nelle parole di Jorginho impossibile non lasciare un po' di spazio al Napoli che conosce molto bene, contemporaneamente battuto a Londra. «Credo che non sia ancora finita, il Napoli ha ancora una chance per ribaltarla».



Il centrocampista italo-brasiliano è certo che i suoi ex compagni possono ancora festeggiare qualcosa di importante. «Il San Paolo sarà pieno, sarà uno spettacolo e farà la sua parte, possono ancora farcela» ha detto a Sky. «Ritrovarsi a Baku sarebbe un sogno».

