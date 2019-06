Juventus e Sarri sono più vicini, Abramovich dà il via libera

Manca ormai solo l'ufficialità per l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: secondo il Guardian il Chelsea ha dato il via libera alla rescissione del contratto del tecnico italiano. Decisivo l'incontro che si è svolto a Londra tra il procuratore di Sarri, Fali Ramadani, e i dirigenti Blues. Sotto contratto con il Chelsea fino al 2020, il club londinese - scrive il quotidiano britannico - non pretenderà un risarcimento dalla Juventus per liberare l'ex allenatore del Napoli. Protagonista di una buona stagione allo Stamford Bridge dove ha raggiunto il terzo posto in Premier League, vincendo anche l'Europa League.



Per la sua successine alla guida del Chelsea, resta ampia la rosa dei candidati, che comprende anche Massimiliano Allegri, oltre a Nuno Esprito Santo, attuale tecnico del Wolverhampton, Javi Graca del Watford e Laurent Blanc. Secondo i bookmakers però resta Frank Lampard, che nell'ultima stagione ha allenato il Derby, il grande favorito.

