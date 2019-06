Sarri vuole solo la Juventus: pressing al telefono su Ramadani

di Pino Taormina

Sarri o non Sarri, la Juventus deve prendere una decisione. E lo deve fare entro pochi giorni. La Consob ha già pronta una indagine per gli strani sbalzi del titolo dopo le indiscrezioni sul nome di Guardiola. Il tecnico toscano è da oggi in Italia, a casa sua, facilmente raggiungibile. Il suo destino è nel triangolo Agnelli-Ramadani-Abramovich. Il macedone ha un legame straordinario sia con la Juve che con il Chelsea, quindi qui non si tratta di fare sgarri al club inglese anche perché il potente procuratore non ne ha né interesse né intenzione. Di certo, Sarri non nasconde più il suo malessere per atteggiamenti che non sono andati giù negli ultimi tempi. E ancora ieri, dopo aver visto il bus del Liverpool sfilare festoso, si è rammaricato per il fatto che il Chelsea non ha pensato in nessun modo a rendere omaggio al trionfo in Europa League. Al contrario persino dell'Arsenal che aveva pronto, in caso di conquista del trofeo a Baku, il bus scoperto per sfilare nelle vie di Londra.



