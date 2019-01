Willian esalta il Chelsea e Sarri ​batte Benitez nel derby azzurro

Il Chelsea batte 2-1 il Newcastle in un incontro della 22esima giornata di Premier League e rafforza il suo quarto posto allungando a +6 sull'Arsenal, sconfitto in trasferta dal West Ham. Il Newcastle, alla seconda sconfitta consecutiva, è terz'ultimo di una classifica molto affollata in zona pericolo. Già al 9' Pedro ha portato in vantaggio la squadra di Maurizio Sarri, ma il Newcastle ha pareggiato al 40' con Clark ed è stato Willian al 12' st, su assist di Hazard, a garantire tre punti importanti per i Blues. «Abbiamo dormito per 20 minuti e perso in modo stupido tanti palloni», ha sottolineato Sarri, contento però nel complesso della reazione dei suoi nella ripresa e della «importante vittoria».



Domani è in programma la sfida tra Tottenham e Manchester United, mentre lunedì scenderà in campo il City di Guardiola, al momento a -7 dal Liverpool capolista.

