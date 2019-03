Chelsea, niente Sarri bis: Lampard o Nuno al posto dell'ex Napoli

Settimane tribolate per Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L'ultima pesante sconfitta in campionato contro l'Everton ha di nuovo portato le nubi sulla gestione dei Blues, nubi che sembravano diradate dopo le ultime eccellenti prestazioni. L'aria che si respira dalle parti di Londra non è delle migliori, i tifosi londinesi non ostacolerebbero un cambio alla guida e secondo i quotidiani inglesi è ormai certo che l'esperienza di Sarri al Chelsea sia al capolinea.



Nessun cambiamento in corsa, però, perché a questo punto l'ex allenatore del Napoli potrà essere salutato a fine stagione, con sulla tavola di Abramovich i nomi per sostituirlo. Secondo quanto scritto dal Sun nelle ultime ore, sarebbero due gli eredi pronti a succedere al toscano: da una parte Nuno Espirito Santo del Wolverhampton, dall'altra una vecchia conoscenza del club come Frank Lampard, oggi allenatore del Derby County.

