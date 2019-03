Chelsea, nuova lite Sarri-Giroud: «Ormai gioco solo in Euroleague»

Olivier Giroud torna ad attaccare Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli sarebbe, secondo l'attaccante francese, reo di non dare a lui le stesse chances concesse a Gonzalo Higuain. «Questa situazione è frustrante, da gennaio ho avuto l’impressione che non ci sia competizione per le scelte del ruolo», ha attaccato la punta campione del mondo ai microfoni di RTL.



«So che giocherò solo in Europa League e cercherò di fare quello che serve per essere il più efficiente e il più importante possibile per la squadra», ha continuato. «Non avrei problemi ad accettare un club di livello inferiore rispetto al Chelsea nel mio futuro, se avessi la possibilità di giocare di più. Anche il ritorno in Francia è una possibilità».

