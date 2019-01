Chelsea, primi fischi per Jorginho: zero assist e record al contrario

A giocare con i numeri ci è ormai abituato bene Jorginho, l’ex centrocampista del Napoli che è passato al Chelsea nella scorsa sessione estiva di mercato. L’italo-brasiliano era rifiorito in azzurro con la guida di Maurizio Sarri e ha seguito il toscano proprio a Stamford Bridge continuando a collezionare numeri di gioco importanti in una squadra, il Chelsea, che passa sempre dai suoi piedi per ogni azione offensiva.



In Inghilterra, però, non si è forse buoni quanto in Italia e i numeri non bastano ad accontentare il palato fino di spettatori ed addetti ai lavori. E così da qualche settimana il centrocampista ex Napoli è finito al centro di numerose critiche dei propri supporters. Se si guarda la classifica dei passaggi realizzati fin qui in Premier League, infatti, si noterà come Jorginho è al primo posto e sopra tutti con ben 1997 passaggi già messi insieme, ma anche nessun assist: un record al contrario. Da qui, qualche dubbio di troppo sul valore effettivo delle sue prestazioni e del gioco richiestogli da Sarri a Londra.







Anche ieri, durante il match vinto 2-1 contro il Newcastle, Stamford Bridge non ha risparmiato critiche e fischi all’italo-brasiliano per gli errori in fase di costruzione di gioco. «È vero, Jorginho ha sbagliato molto oggi», ha detto poi Sarri a fine match. «Ma è stanco e in panchina non avevo alcun calciatore per sostituirlo. Ho bisogno di un calciatore per farlo rifiatare». Un messaggio che suona strano ad una tifoseria che ha salutato pochi giorni fa il partente Fabregas, passato al Monaco anche per lo scarso utilizzo.

