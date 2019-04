In campo domani contro il West Ham per il posticipo di Premier League, Maurizio Sarri ha incontrato oggi la stampa inglese per presentare la gara. I rapporti con la società sembrano oggi più sereni nonostante una stagione tribolata e l'ex allenatore del Napoli ha potuto così parlare anche di Roman Abramovich, proprietario del Chelsea.



«È il numero uno del club, può influenzare tutti qui, dallo staff ai calciatori. Parla più con Zola che con me perché parla un inglese migliore del mio. Ha qualche problema al momento, ma è coinvolto nei programmi della società», ha confessato il toscano. Che poi ha messo a paragone i suoi due ultimi presidenti. «Anche a Napoli De Laurentiis non era presente ogni giorno agli allenamenti, lo vedevamo una volta al mese, quindi sono molto simili in questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA