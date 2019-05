Chelsea, Sarri vola a Baku coi rigori: in finale derby inglese con l’Arsenal

È finita nel modo più crudele, con i calci di rigore. Ma anche con il sorriso di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli ringrazia Eden Hazard e vola in finale dal dischetto dopo l’1-1 dei 90’ tra Chelsea ed Eintracht Francoforte.



Al gol di Loftus-Cheek aveva risposto la squadra tedesca nella ripresa con il solito Jovic, più entrambe non erano state in grado di superarli a Stamford Bridge trascinando il pari fino ed oltre i supplementari. I blues la spuntano all’ultimo rigore 4-3, errori decisivi di Hinteregger e Palencia per l’Eintracht che saluta il torneo.



Un’Europa League che, come la Champions, vedrà una finale tutta inglese. Nell’altra gara del torneo, infatti, Arsenal travolgente anche a Valencia. I padroni di casa passano in vantaggio ma i Gunners di Emery la recuperano e ribaltano. A trascinare gli inglesi ci pensa la tripletta di Aubameyang per il 4-2 finale che vale il viaggio a Baku per la squadra che ha eliminato il Napoli di Ancelotti.

