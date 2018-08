Poche parole, molti fatti. Così Maurizio Sarri si è già fatto conoscere anche oltre la Manica. L'allenatore toscano ha saputo ben impressionare e in poco più di un mese Londra già lo segue. Dopo la terza vittoria in altrettante gare di Premier League, è già partita la «Sarri-ball» mania tra i tifosi del Chelsea, attestata da numeri statistici incredibili che hanno saputo sorprendere tutti.



La sconfitta nella prima gara ufficiale dell'anno, il Community Shield contro il Manchester City dell'amico-nemico Guardiola, aveva fatto drizzare le antenne in città e tra i critici, ma con il primo posto a punteggio pieno dopo tre turni di campionato anche le critiche sembrano essersi fermate. Il Chelsea, dopo appena 270 minuti, è stata la prima squadra a raggiungere e superare quota 2000 passaggi completati. E se è vero che la vittoria ottenuta 2-1 sul campo del Newcastle di Rafa Benitez può apparire striminzita nel punteggio, il discorso cambia completamente guardando le statistiche.



Nell'ultima gara contro la squadra dell'altro ex Napoli Rafa Benitez, la squadra di Sarri ha ottenuto l'impressionante 82% di possesso palla, mettendo insieme 834 passaggi contro i 128 del Newcastle, dominando il gioco dal primo all'ultimo minuto e passando dai piedi di Jorginho. L'ex regista napoletano ha completato da solo 158 passaggi, ben 30 in più di quelli messi insieme dall'intera squadra avversaria. Il Chelsea non è ancora una macchina da guerra, i blackout visti nella parte centrale delle gare contro Arsenal e Newcastle lo confermano, ma di certo è la migliore partenza che Sarri e i tifosi blues potessero augurarsi.

