Il Chelsea annuncia Lampard: «Fiero di tornare da allenatore»

Il Chelsea Football Club ha annunciato che «Frank Lampard è il nuovo head coach». «Uno dei più grandi giocatori della nostra storia durante la sua lunga e illustre carriera, Lampard torna a Stamford Bridge dopo aver firmato un contratto triennale», spiega club inglese.



«Sono immensamente fiero di tornare al Chelsea come primo allenatore. Tutti conoscono il mio amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso, tuttavia, il mio unico obiettivo è il lavoro da svolgere e la preparazione da fare per la prossima stagione. Sono qui per lavorare sodo, portare ulteriore successo al club e non vedo l'ora di iniziare». Sono le prime parole del nuovo allenatore del Chelsea, Frank Lampard, dopo la nomina.



Marina Granovskaia, Chelsea director, ha invece sottolineato : «Ci fa molto piacere dare il benvenuto a Frank nel Chelsea come head coach. Frank possiede una fantastica conoscenza e comprensione del club e la scorsa stagione, ha dimostrato di essere uno dei giovani allenatori più talentuosi. Dopo 13 anni con noi come giocatore, dove è diventato una leggenda del club e il nostro miglior realizzatore, crediamo che questo sia il momento perfetto per lui per tornare e siamo felici che lo abbia fatto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che abbia tutto il supporto necessario per avere un enorme successo».

