Chelsea, Sarri: «Higuain? Il club sa di cosa ho bisogno»

«Non sono coinvolto nelle questioni del mercato, ovviamente ho parlato col club che sa benissimo la mia opinione. A mio avviso servono due giocatori ma tutto dipende dalla società. Non so nulla in prima persona del mercato». Replica così a una domanda sull'interesse per l'attaccante del Milan Gonzalo Higuain il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, alla vigilia del match di Premier contro il Newcastle.



Le avances del Bayern Monaco per Callum Hudson-Odoi fanno arrabbiare Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea ha criticato il club bavarese, che secondo i rumors di mercato è pronto a fare pazzie per il 18enne talento dei Blues. «Il Bayern non rispetta il nostro club -dice Sarri-. Non è professionale il fatto che dica di volere Callum Hudson-Odoi, perché è sotto contratto con il Chelsea».

