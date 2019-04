Sarri, multa beffa dopo gli insulti: ​«Pagherò ma avevo le mie ragioni»

«Nella mia carriera ho commesso molti errori per cui posso capire che sotto pressione finisci col dire qualcosa che non vorresti». Maurizio Sarri si difende a metà e alla stampa inglese prova a spiegare quanto accaduto in panchina nell'ultimo turno di campionato contro il Burnley. «C’è stata una discussione accesa ma che resta sul campo. La multa? Sono uscito dall'area tecnica per una buona ragione ma penso che dovrò pagarla».



Il suo Chelsea, impegnato nella lotta al quarto posto Champions, è atteso domani da una sfida importantissima contro il Manchester United, rivale in classifica. «Hanno fatto benissimo per tre mesi e nell'ultimo periodo hanno pagato qualcosa, ma succede e domenica sarà una partita difficilissima», ha detto l'ex allenatore del Napoli. «Hanno ancora una chance per finire fra le prime 4, dovranno vincere tutte le ultime tre partite ma anche noi abbiamo bisogno di punti e ci sarà da lottare. Proveremo a vincere ma soprattutto non dovremo perdere. Abbiamo due importanti obiettivi: il primo è chiudere fra le prime quattro, il secondo è andare in finale di Europa League. E per il primo obiettivo, la partita di domenica è fondamentale».

