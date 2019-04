Sarri polemico, poi saluta il Napoli: «Non avrei giocato al San Paolo»

«Ho vinto 18 partite su 22 in Europa League, ma non sono considerato un allenatore da coppe europee. Spiegatemi voi perché». Maurizio Sarri si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo la vittoria sullo Slavia Praga e il passaggio alle semifinali del suo Chelsea. Gli inglesi ora sognano di arrivare a Baku: «Vogliamo arrivare in finale, ma ora pensiamo anche a vincerla».



Un pensiero anche per l'eliminazione del Napoli: «Mi dispiace per il Napoli perché ha avuto un sorteggio difficile, non avrei giocato volentieri lì, ma sarebbe stato bello affrontarlo in campo neutro in finale», ha confessato a Sky. «Siamo arrivati in semifinale con undici vittorie e un pareggio, ma nei turni a eliminazione diretta è difficile, a volte esci con un pari o per un legno. Ci vuole fortuna oltre alla bravura».

