Chelsea, Sarri in sala operatoria: niente conferenza in Euroleague

A poche ore dal match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, Maurizio Sarri sorprende tutti. Nessuna dichiarazione da urlo o scelta di formazione anticipata, ma il toscano ha disertato ieri la conferenza stampa di presentazione del match europeo per un problema di salute che aveva inizialmente insospettito i presenti e i tifosi.



Il Chelsea, però, ci ha tenuto a precisare: l'ex allenatore del Napoli ha avuto bisogno di un piccolo intervento ai denti che non gli ha permesso di essere in conferenza stampa con i media inglesi. Il toscano sarà regolarmente al suo posto stasera a Stamford Bridge, mentre ci aveva pensato il suo secondo Gianfranco Zola a sostituirlo ieri davanti alle telecamere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA