Chelsea, Sarri sorride ancora: 4-3 allo Slavia, i Blues in semifinale

Senza Higuain e Jorginho, ma con un rocambolesco 4-3 che vale il passaggio alle semifinali. Il Chelsea fa festa, fa festa anche Maurizio Sarri che approda al penultimo turno della coppa europea e ringrazia i suoi calciatori, bravi a tenere botta quando tutto sembrava cadere. Avvio a razzo degli inglesi: in 20’ il Chelsea è già 3-0 con Pedro, Giroud e l’autogol di Deli. Il primo tempo non si conclude prima della sorpresa: il gol di Soucek sembra dare nuovo smalto allo Slavia Praga, poi ancora Pedro manda i titoli di coda all’intervallo.



Lo Slavia, però, si riprende la scena in avvio di ripresa: la doppietta di Sevcik porta il risultato sul 4-3 che sarà poi il punteggio finale. La squadra ceca prova a impensierire i Blues nel finale ma la vittoria dell’andata a Praga era un risultato troppo pesante da non sfruttare. L’ex allenatore del Napoli ora si ritufferà nella Premier e nella ricerca della Champions, con la testa però anche alla semifinale contro l’Eintracht.

