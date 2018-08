di Redazione Sport

Maurizio Sarri ha deciso di ritardare l'inizio delle sedute di allenamento per consentire ai giocatori del Chelsea di trascorrere le mattinate con i figli. Ed il clima più rilassato, rispetto alle rigide regole imposte sotto la direzione tecnica di Antonio Conte, sembra dare i suoi frutti, sottolinea la stampa inglese, come testimoniano le due vittorie in Premier League che hanno avvito al meglio la stagione del club londinese. L'allenatore toscano ha quindi messo la famiglia al primo posto, instaurando un metodo di lavoro che ha subito incontrato il favore dei giocatori e favorito un clima di empatia, tanto più importante in un momento delicato come quello dei primi passi in un campionato per lui nuovo. Il Chelsea viaggia a punteggio pieno grazie ai sei punti raccolti contro Huddersfield e Arsenal. E domenica pomeriggio è atteso da una impegnativa trasferta contro il Newcastle al St James'Park.

