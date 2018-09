Chelsea, Sarri vince il primo round con Klopp: il Chelsea passa il turno

Tutto nel finale: in undici minuti il Chelsea di Maurizio Sarri ribalta il Liverpool di Klopp. Sono i Blues ad aggiudicarsi il primo round della doppia sfida tra le due squadre in poche ore e a passare il turno di Carabao Cup con una rimonta incredibile nel finale.



Dopo il bel vantaggio di Sturridge, infatti, i Reds già pregustavano lo sgambetto al Chelsea, ma non avevano fatto i conti con la classe di Hazard. Prima il pari di Emerson, dagli sviluppi di un calcio da fermo, poi sale in cattedra proprio il belga che si inventa una giocata incredibile e nel finale ribalta il risultato. Anfield non festeggia più, ma Klopp spera di poter invertire il trend tra poche ore: sabato si torna a Londra per il secondo round, stavolta in campionato, e si deciderà la leadership della Premier League.

