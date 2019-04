Chelsea, spopola ancora #SarriOut: «Rimandate a Napoli lui e Jorginho»

Il 2-2 interno contro il Burnley non è piaciuto ai tifosi del Chelsea e nemmeno la sconfitta dell'Arsenal in casa del Wolverhampton che ha salvato per ora la quarta piazza in classifica ha frenato le proteste. Sui social, i tifosi inglesi chiedono ancora il #SarriOut, l'esonero dell'allenatore toscano che in questi mesi di permanenza nella capitale inglese non è riuscito a farsi apprezzare dalla piazza.

#Sarriout brought one of the greatest clubs of my generation into disrepute pic.twitter.com/b73IEArplr — G_A_Z_A (@a_monomutapa) 24 de abril de 2019

«Il Chelsea è troppo per lui», scrivono. «Rispediamolo in Italia insieme a Jorginho» si legge in rete, per una protesta che, inevitabilmente, colpisce anche i calciatori da lui richiesti sul mercato come il centrocampista italo-brasiliano e Gonzalo Higuain, deludente fin qui. «Ha fallito la sua occasione, va rimandato a Napoli» scrivono i tifosi del Chelsea che si divertono a prenderlo in giro.

