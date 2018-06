di Redazione Sport

La Juve è ancora affamata. Basta ascoltare Chiellini: «Scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un'altra grande annata come le altre, ne sono sicuro». Il nuovo capitano della Juventus dopo l'addio di Buffon, in visita al box Ferrari per il Gran Premio del Canada, parla ai microfoni di Sky. Il difensore centrale ospite della scuderia di Maranello insieme all'ex compagno Leonardo Bonucci e alle rispettive famiglie. «Io capitano dopo Del Piero e Buffon? Sono sempre più vecchio, sono rimasto solo io. Mi mancheranno ed è normale che sia così e speriamo di lasciare del buono ai compagni che ci saranno poi».

