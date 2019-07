di Eleonora Trotta

Il caso sta per esplodere. Federico Chiesa vuole fortemente la Juventus ed è disposto ad andare allo scontro con la sua proprietà, pur di vestire la maglia bianconera. Rocco Commisso, invece, intende rispettare la promessa fatta ai tifosi sulla permanenza del talento viola. Insomma, dopo gli accesi confronti degli ultimi giorni tra il calciatore e Joe Barone, la telenovela dell'estate non è ancora terminata. «Non ci sono problemi, resterà con noi», la garanzia del braccio destro di Commisso. «Parlerò con la società. Ora penso solo ad allenarmi, poi tratteremo tutte le questioni del caso», la risposta del giocatore classe '97 ai microfoni di Class CNBC. Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare dalla partita contro il Benfica (in programma alle 2 ore italiane). Il tecnico Montella ha spiegato che «da contratto Chiesa deve giocare almeno 30 minuti».

Sono attese novità anche sul fronte Dybala. La Juventus non considera incedibile l'attaccante ex Palermo che, a giugno, era stato inserito in un possibile scambio con Icardi, sfumato poi proprio per il no dell'argentino bianconero. Ecco che Psg, United e Tottenham hanno alzato il pressing, posizionandosi in prima fila nella corsa per l'acquisto della Joya. Intanto l'Aston Villa ha avuto dei contatti con l'entourage di Perin e il ds Paratici. Il portiere resta in cerca di una squadra dopo la trattativa sfumata con il Benfica. Chiusura su Kean: il classe 2000 è sempre nel mirino dell'Everton.



© RIPRODUZIONE RISERVATA