Chievo, Campedelli annuncia: «Pellissier farà il presidente»

Luca Campedelli ha svelato un progetto speciale per il futuro: «Credo che Pellissier farà il presidente - ha annunciato ai microfoni di Dazn - ma se ne parlerà quando appenderà fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto».



Sentimenti opposti in casa Chievo, dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram da Stefano Sorrentino, non convocato per la gara con la Samp. “Mi sarebbe piaciuto indossare questi guanti domani. Salutare i tifosi, i compagni, e tutte le persone che per otto anni hanno fatto parte del mondo Chievo”.



