Live Chievo-Roma 0-2 Apre El Shaarawy, bis di Dzeko

Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo essere stati in vantaggio con due gol di scarto, mentre la Roma dal pareggio casalingo col Milan nella partita dell'Olimpico di domenica sera, al termine della quale l'1-1 scaturito sul campo è sembrato stare un po' stretto ai ragazzi di Eusebio Di Francesco.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Bani, Rossettini, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

A disp.: Semper, Caprile, Jaroszynski, Cesar, Depaoli, Schelotto, Rigoni, Kiyine, Piazon, Grubac, Meggiorini, Pucciarelli

All.: Domenico Di Carlo

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

A disp.: Fuzato, Greco, Jesus, Florenzi, Santon, De Rossi, Pastore, Coric, Kluivert.

All.: Eusebio Di Francesco

