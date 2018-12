Giampaolo avverte la Sampdoria: «Chievo competitivo, gara durissima»

«Giudicare il Chievo per la sua posizione di classifica è da incompetenti, da gente che non osserva». Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo avverte i suoi in vista del match di mercoledì con la squadra clivense: «Il Chievo oggi è competitivo, non abbiamo una partita difficile ma difficilissima. Ha fermato l'Inter, il Napoli e la Lazio, viene da cinque risultati utili consecutivi», prosegue ancora il tecnico che chiede una spinta importante al pubblico in vista di mercoledì. «Mi aspetto un Chievo come l'ho visto nelle ultime gare. La Samp per venirne a capo dovrà aldilà delle proprie qualità - ha dichiarato -, non a caso dico che abbiamo bisogno di una partecipazione calorosa da parte dei nostri tifosi perché ritengo che saranno il valore aggiunto per questa partita», ha concluso l'allenatore della Sampdoria.

