Chievo, Inglese non va â€‹neanche in panchina: va già al Napoli?

Un indizio di mercato? Chissà, ma sta di fatto che Roberto Inglese non sarà neanche in panchina nella gara delle 18 tra il Chievo e l'Udinese.



L'attaccante che il Napoli ha acquistato in estate lasciandolo in Veneto per farlo crescere, dovrebbe ritornare alla base già in questa sessione di mercato per far rifiatare un po' Mertens, unico attaccante a disposizione di Sarri dopo l'infortunio di Milik contro la Spal.



Inglese, però, è uscito per un infortunio al ginocchio durante l'ultima gara di campionato contro il Benevento.

