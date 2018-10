Chievo, ufficiale l'ingaggio di Ventura: ha firmato un contratto di due anni

Mancava solo l'ufficialità che è arrivata questa mattina: «Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona. Lo ha comunicato il club con una nota sul sito. L'accordo raggiunto - informa la nota - è su base biennale. Nel suo staff, Ventura avrà come vice Salvatore Sullo e come preparatore atletico Alessandro Innocenti. A mister Ventura e al suo staff, da parte di tutto il ChievoVerona, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere».

