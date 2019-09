Chiuso il Calciomercato di serie A: Icardi-Psg, Verdi in extremis al Toro

Il mercato si chiude con una serie di colpi di coda finali. Quello che fa più rumore è Icardi al Psg. La Roma ha preso Mktharyan e Kalinic. Il Milan ha chiuso per Ante Rebic. Si rinforza anche il Brescia che ha preso Matri e Romulo. Verdi va dal Napoli al Torino.



- 22 Proprio nel finale depositato il contratto di Verdi che passa dal Napoli al Torino- 20,25 il Genoa chiude col botto: arrivano- 20.00ha superato le visite mediche, firmerà un anno di contratto con il Psg- 19.30è un giocatore della Roma- 18.55 Colpo a sorpresa del: dal Sassuolo arriva- 18.40saluta la Lazio: va in prestito al Braga.- 18.15è un nuovo giocatore della. Lo ufficializza la Lega Serie A sul proprio sito ufficiale. L'attaccante croato arriva in giallorosso a titolo temporaneo dall'Atletico Madrid.- 18.10 Cagliari, il centrocampistain prestito all'Hajduk Spalato sino al termine della stagione- 17.53è un giocatore del Milan- 17.35 La Sampdoria ufficializza l'arrivo in prestito diex dell'Atalanta- 17.13 Fiorentina: dal Leicester arriva in prestito- 17.12è nella sede del Psg per firmare il contratto che legheràai francesi- 16.30al Lecce- 16.00 il Torino prova un nuovo rilancio per- 15.40 Terminate le visite mediche diora è atteso l'ok dell' Eintracht per- 15.30 ufficiale l'arrivo diall'Atalanta- 14.45 Tentativo del Psg per- 14.30 doppio tentativo del: Romulo e Brignola- 13.30 Sampdoria,a Genova per le visite mediche- 13.15 la Sampdoria prova a sbloccare con il Chievo la trattativa per Vignato- 12.45 in salita la trattativa del Milan per arrivare a- 12.30 Roma,si trasferisce in prestito al Granada- 12.00verso la Malpensa: prenderà un volo privato verso Parigi- 11.45 la Sampdoriacedeall'Albacete- 11.40 Il Torino non molla la trattativa per- 11.30 Il Genoa prova a chiudere per per- 11.15 In Francia danno per fatto il passaggio di Icardi al Psg-11.00 Il Cagliari seguee inserisce nella trattativa con il Sassuolo Goldaniga

