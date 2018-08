Ciclismo, Battaglin correrà due anni per la Katusha Alpecin

Enrico Battaglin correrà per i prossimi due anni con la maglia della Katusha Alpecin. Il raggiunto accordo con il 28enne corridore è stato ufficializzato dalla stessa squadra russa, in un comunicato. Battaglin, che in carriera ha vinto tre tappe al Giro d'Italia, si è detto «felice ed entusiasta», del trasferimento. «Questa è una grande opportunità per me - ha aggiunto il veneto che chiuderà la stagione con la Lotto Nl-Jumbo - questo è un passo in avanti nella mia carriera. Mi piacerebbe vincere una classica delle Ardenne e anche delle tappe nei grandi giri».

