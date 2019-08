Vuelta, Lopez torna in rosso e Aru scivola in classifica

di Francesca Monzone



Miguel Angel Lopez torna in rosso e Angel Madrazo conquista il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna. La quinta tappa della corsa spagnola, con partenza dall’Eliana e arrivo inedito all’Observatorio Astrofisico di Javalambre, dopo 170 chilometri difficili, ha rivoluzionato la classifica generale. Con un attacco nel finale, il piccolo colombiano si è ripreso la maglia rossa di leader della corsa, e Ángel Madrazo, con la sua Burgos BH, fa doppietta con il compagno Jetse Bol, mentre terzo è arrivato Herrada. Il colibrì dell’Astana è tornato leader e ora alle sue spalle c’è Primoz Roglic a 14”, che ha scavalcato Nairo Quintana, terzo a 23”. Al quarto posto troviamo uno scatenato Alejandro Valverde a 28” davanti a Roche, che ha dovuto cedere il primo posto in classifica. Scivola in classifica Fabio Aru. Il sardo che fino a ieri era quinto, non è riuscito a stare al passo con i migliori e adesso è diciassettesimo a 2’43” dal primo. La fuga di giornata con José Herrada (Cofidis), Angel Madrazo e Jetse Bol (Burgos-BH) ha conquistato il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna. I tre erano andati in fuga presto oggi, e da soli hanno lottano per la vittoria, con un gruppo dietro che gli ha lasciato un vantaggio di quasi 10’. Gli acuti dei leader sono arrivati sull’ultima salita, dove c’è stata la vera selezione. Lopez ancora una volta ha dimostrato tutte le sue qualità di scalatore e Valverde ha lanciato la sfida. Lo spagnolo della Movistar, nella corsa di casa vuole lasciare il segno e non si accontenta di qualche successo di tappa. Il finale si è deciso in una gara a tre, dove Madrazo ha dimostrato la sua determinazione, arrivando per primo sul traguardo dell’osservatorio astrofisico. Alle sue spalle esultava il suo compagno Bol, arrivato con 10” di ritardo e terzo Herrada a 22”.

Domani ci sarà una tappa da non sottovalutare. Saranno 4 gpm e un altro arrivo in salita, ma non impegnativo come quello di oggi. I chilometri da percorrere saranno 198,9 da Mora de Rubielos a Ares del Maestrat.



Classifica generale

1. Miguel Ángel López (AST) 18:55:21

2. Primož Roglic (TJV) +0:14

3. Nairo Quintana (MOV) +0:23

4. Alejandro Valverde (MOV) +0:28

5. Nicolas Roche (SUN) +0:57

6. Rigoberto Urán (EF1) +0:59

7. Esteban Chaves (MTS) +1:17

8. Rafal Majka (BOH) +1:18

9. Tadej Pogacar (UAD) +1:49

10. Wilco Kelderman (SUN) +1:50









Ordine d’arrivo

1. Ángel Madrazo (BBH) 4:58:31

2. Jetse Bol (BBH) +0:10

3. José Herrada (COF) +0:22

4. Miguel Ángel López (AST) +0:47

5. Alejandro Valverde (MOV) +0:59

6. Primož Roglic (TJV) +0:59

7. Tadej Pogacar (UAD) +1:29

8. Nairo Quintana (MOV) +1:41

9. Sepp Kuss (TJV) +1:41

10. Esteban Chaves (MTS) +1:46



