Cannavaro batte Hamsik in Cina: Marek sconfitto e sostituito

La sosta non fa bene al Dalian di Marek Hamsik, sconfitto nel terzo turno del campionato cinese. Avversario conosciutissimo per il campione slovacco che sulla sua strada ha trovato il Guangzhou di Fabio e Paolo Cannavaro, vecchi volti di un Napoli nemmeno troppo lontano. Una gara stregata per la squadra di Marek, tra l’altro sostituito poco dopo l’ora di gioco per far spazio a Zhao Xuri.



Partita in chiaroscuro per l’ex capitano del Napoli, negativa per i suoi. A decidere il match è un gol del talentuoso brasiliano Talisca, rete che vale alla squadra dei Cannavaro la terza vittoria di fila, e quindi ancora la leadership della classifica. «Altro continente, in altre vesti per me, ma con lo stesso affetto di sempre» ha scritto su Instagram Paolo.



Discorso diverso, invece, per Hamsik: dopo i primi due pareggi, la sconfitta arrivata oggi costringe il Dalian alla parte bassa della classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA