Cina, Cannavaro batte Hamsik e punge Lavezzi: «Vacanze finite?»

Tanti volti conosciuti in Cina, tanti volti che sanno d'azzurro Napoli. Dalian-Guangzhou non è stata solo la terza gara del campionato cinese per entrambe le formazioni ma anche e soprattutto un derby tra ex Napoli. Da una parte Marek Hamsik, appena trasferitosi in Oriente, dall'altro i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, allenatore e vice degli sfidanti.



Il match se lo è aggiudicato il Guangzhou dei Cannavaro per 1-0, ma Fabio trova occasione per salutare Hamsik con un post su Instagram e per lanciare lo sfottò ad un altro ex azzurro come Ezequiel Lavezzi, che aveva partecipato al post. «Hai finito le vacanze?» la domanda ironica dell'ex difensore napoletano all'argentino che gioca all'Hebei e che è costretto al riposo forzato dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso gennaio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA