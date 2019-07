«Volevo restare al Newcastle, ma il mio desiderio non era semplicemente quello di firmare un contratto». Rafa Benitez racconta il suo addio al club inglese direttamente dai suoi canali web ufficiali, sancendo di fatto una separazione complicata al termine di una stagione di alti e bassi. «Volevo sentirmi parte di un progetto. Purtroppo il tempo ha mostrato però che la direzione del club non condivideva le mie idee. Sono molto triste, ma non rimpiango certo la scelta di aver allenato i Magpies. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto insieme, il Newcastle sarà sempre nel mio cuore».



Per l'allenatore spagnolo, ex Napoli, ora è il tempo di pensare a nuove avventure, che lo portano a ricongiungersi ad un altro vecchio azzurro, Marek Hamsik. Sì, perché l’allenatore spagnolo è stato ufficializzato questa mattina dal club cinese di Marek Hamsik e può cominciare la nuova esperienza cinese.

