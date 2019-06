«Ciro Ferrara è morto», fake news smontata dall’ex difensore azzurro

Una notizia che fa il giro del web per poche ore per poi rivelarsi falsa. Questo quanto accaduto a Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e della Juventus che nelle scorse ore ha visto il suo nome girare in rete.



«Ciro Ferrara è morto», hanno scritto alcuni utenti, subito rimproverati dallo stesso ex calciatore che direttamente dalla sua barca ha rassicurato: «Sono vivo e sto bene, mi dovete sopportare ancora».





