«Non parlerò nel dettaglio di ciascuno infortunio. La questione è se noi stiamo facendo il possibile per prevenirli e la risposta è sì. C’è una politica del club rigorosa e rispettosa dei parametri scientifici. L’infortunio che più si registra nelle squadre di calcio a questo punto della stagione è quello dell’infortunio ischio tibiale e noi ne abbiamo avuto solo un caso. Se ci fossero stati casi più numerosi di questo tipo si sarebbe potuto parlare di cattiva pianificazione. Un altro aspetto da tener in considerazione è il recente passato di infortuni di calciatori: è elevata la percentuale di ricadute di calciatori a rischio. Poi ci sono degli infortuni casuali ed è impossibile controllarli: Zappacosta, Pellegrini e Bouah. La vera questione è se si sta lavorando per prevenirli, la risposta è sì. Questo è qualcosa che succede non soltanto nella Roma ma in tutte le squadre che giocano con questa frequenza. La domanda che io sollevo è: tutti stanno lavorando male? Sono tutti incompetenti? La sequenza di partite ravvicinate è adeguata allo sforza fisico di un calciatore professionista? Questo si verifica non solo alla Roma ma in tutte le squadre che competono su più fronti». Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza che precede la sfida di domani contro il Cagliari, fa il punto sull'infermeria giallorossa.

