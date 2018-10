Sono ufficiali le prime nomine della nuova governance della Federcalcio targata Gabriele Gravina. La vicepresidenza vicaria va al numero uno della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, la seconda vicepresidenza invece è stata accordata al presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè. È quanto deciso dal consiglio federale in corso a via Allegri. «Ringrazio tutti i membri del Consiglio Federale per il voto unanime e sono lieto per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Il mio contributo sarà massimo per il raggiungimento degli obiettivi della nuova governance Figc». Sono i ringraziamenti del presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, via Twitter dopo la nomina a vicepresidente vicario della Federcalcio durante il consiglio federale di oggi.



IL CONSIGLIO

«La presenza di Lotito, Nicchi e Tommasi in consiglio federale non è più una cosa che ci compete. È solo un problema di valutazione che stanno dando i giudici, e io mi rimetto a quello che decidono». Queste le parole di Giovanni Malagò nel giorno in cui si insedia il nuovo consiglio federale della Figc presieduta da Gabriele Gravina. Il presidente della Lazio, il numero uno degli arbitri e quello dell'Assocalciatori, presenti in Via Allegri, erano stati giudicati non candidabili da parte del Collegio di garanzia del Coni ma successivamente la Corte d'appello della Federcalcio ha deciso per la sussistenza dei requisiti di eleggibilità. «Il presidente del Coni su questa partita è fuori - ha aggiunto Malagò a margine di un evento a Palazzo H -. Ci sono gli organi che a questo punto hanno dato dei giudizi. Se qualcuno ritiene che questa partita sia chiusa così, ne prendiamo atto, se qualcuno non lo ritiene e ci sono strumenti diversi lo verificheranno. Non è certo un problema di nostra competenza»



LA SERIE B

Per quanto riguarda il format della serie B, Il consiglio federale della Figc ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto lasciato inalterato il format a 19 squadre in serie B. La discussione nel merito si terrà il 15 novembre.

