Conte esce allo scoperto: «Al 60% allenerò in Italia»

di Gianluca Lengua

Antonio Conte è sulla bocca di tutti, i tifosi di Roma, Inter e Juventus sono in attesa di un suo possibile annuncio come allenatore. Il tempo scioglierà ogni riserva e per adesso sono poche le indicazioni che lo accosterebbero ad uno dei principali club italiani. L’ex tecnico del Chelsea è stato intercettato dal programma “Le Iene”: «Ci sono buone probabilità che allenerò in Italia, come anche che allenerò all’estero. Ma c’è anche la probabilità anche di restare fermo. La priorità è andare in una società che mi permetta di lottare per vincere. Le percentuali? Dico 60% di probabilità che resto in Italia, 30% che vado all’estero e 10% che rimango ad aspettare». L’allenatore leccese è stato poi sottoposto alla macchina della verità: a settembre sarà l’allenatore del Milan? «No». Dell’Inter? «No». Della Roma? «No». Della Juventus? «No». Del Paris Saint-Germain? «No». Poi aggiunge: «Non posso dire sì per nessuna squadra perché non c’è niente. Nessun contatto con nessuna squadra perché è presto. Le Iene poi incalzano: è vero che ha incontrato Maldini? «No». Che ha sentito la dirigenza del Milan? «No». Andrea Agnelli della Juventus? «No». Il presidente del PSG Al-Khelaïfi? «No, in passato sì, ma non adesso». Ha mai incontrato Marotta? «No», ma la macchina della verità ha segnalato una punta di stress a questa risposta.

