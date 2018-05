Conte apre il valzer degli allenatori: in settimana l'incontro con il Chelsea

di Eleonora Trotta

Con la vittoria della Fa Cup sul Manchester United conquistata sabato a Londra grazie a un gol di Hazard, Antonio Conte ha complicato i piani di Roman Abramovich: ora, per il patron del Chelsea, sarà più arduo arrivare ad una mediazione per i saluti di fine stagione. Il motivo è principalmente economico: forte del secondo trofeo in due stagioni, l'allenatore dei Blues pretende il rispetto della penale inserita nel contratto, che prevede il pagamento dell'ultimo anno di stipendio da circa 11 milioni di euro, in caso di divorzio anticipato.

«Voglio tenere fede al mio accordo con Chelsea», le prima parole a caldo dell'ex tecnico della Juventus, al termine della sfida di Wembley. Poi, alla BBC, ha rilanciato la palla nella metà campo della società, con la quale è ai ferri corti da tempo: «Prenderemo la migliore decisione. Io sarò il primo ad accettare qualsiasi volontà del club per il futuro. Amerò sempre questi colori e tifosi, anche se il mio futuro dovesse andare in un'altra direzione».

Gli avvocati del patron russo e l'entourage di Conte stanno studiando con attenzione le carte. In settimana (il manager salentino oggi è in Italia per la gara d'addio al calcio di Andrea Pirlo), è previsto l'incontro decisivo tra le parti. Al centro del tavolo l'assegno per l'addio, dopo due anni sì di trofei, ma soprattutto accese tensioni sul calciomercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA