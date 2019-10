Conte ha la febbre, parla il vice: «Dopo la sosta non è mai facile»

«Veniamo dal periodo delle nazionali e riprendere dopo le soste non è mai facile, oggi le nostre difficoltà sono arrivate dopo il 70'. Negli ultimi minuti c'è stato un blackout che verrà analizzato nei minimi dettagli e lavoreremo anche su questo. Abbiamo ripreso il nostro cammino, ma dobbiamo migliorare». Il vice allenatore dell'Inter, Cristian Stellini, commenta così il fatico successo per 4-3 sul campo del Sassuolo.



«Sono venute meno le nostre energie, il Sassuolo ha aumentato i ritmi e non abbiamo trovato gli episodi per portare palla nella metà campo avversaria -aggiunge ai microfoni di Dazn-. Abbiamo perso due palloni che ci sono costati cari. Lavorare sulla 'Pazza Inter' è molto importante per noi. Dobbiamo portare a casa queste gare con più semplicità». Stellini ha parlato al posto di Antonio Conte, febbricitante: «Antonio è un pò provato perché aveva un pò di febbre già prima della partita. Vive ogni gara intensamente, è stanco e ha un pò di problemi intestinali che lo hanno tenuto lontano dalle interviste».

