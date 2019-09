Conte richiama l'Inter sull'attenti: «La Lazio è ostacolo impegnativo»

di Salvatore Riggio

Archiviato il derby, l’Inter riprende la sua corsa in testa al campionato dalla sfida di San Siro contro la Lazio. «Avremo davanti un ostacolo impegnativo, tra i più difficili di inizio stagione», il commento di Antonio Conte.



Lazio. «Questo è un ostacolo impegnativo, tra i più difficili da inizio stagione. Una squadra con una propria identità, da diversi anni sta lavorando con Simone Inzaghi, un bravissimo allenatore, forse sottovalutato. Dovremo fare attenzione perché l’avversario è forte ed è migliorato negli anni a testimonianza del fatto che c'è un grande progetto. Ci vorrà la spinta di tutti».



Obiettivo. «Lavoriamo per allargare la base dei titolari».



Sanchez. «Quando sarà pronto, sarà inserito. Così come Biraghi o Bastoni».



Lukaku. «Di lui si è detto tutto, sapete cosa penso. Sono contento anche dei gol dei centrocapisti».



Razzismo. «Mi sono trovato degli articoli in cui si parla del prossimo Inter-Juventus come una gara in cui verrò ricoperto di insulti. Rimango sbalordito perché chi scrive e parla dovrebbe avere più senso di coscienza e capire cosa provoca, che sentimento trasmette a chi legge. Io fossi il direttore del giornale li caccerei a calci in c...».



Lavoro del giornalista. «Chi scrive e comunica ha una responsabilità in più perché chi scrive e comunica viene riportato dai social e alimenta una spirale di odio e insoddisfazione. Perché? Perché fa più presa? A me dà veramente fastidio vedere questo o suggerire di insultare una persona durante una partita».



Juventus. «Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Pensiamo alla Lazio, che come ho detto sarà una partita difficile. Quando mi parlate di crescita, dico che siamo ancora alla quinta giornata. C’è un percorso talmente lungo che non si possono fare premonizioni. Sarà un percorso lungo in cui ci sarà da cadere e bisognerà essere bravi a rialzarsi. Il tempo dirà se sapremo farlo».



Percorso. «Ho l’esperienza giusta per dire che questo viene fatto ad arte per darci qualche bella saccagnata. Dovremo essere bravi a restare coi piedi per terra perché non sarà facile. Ribadisco che ci sono due squadre, il Napoli non lo state calcolando, ma è molto forte. Non hanno venduto nessuno e hanno migliorato la rosa. La Juventus è molto molto forte. Poi iniziamo a considerare le altre tra cui l’Inter».



Futuro. «Quando inizi un nuovo progetto, la speranza è sempre quella di iniziare un progetto lungo e duraturo. Più stai in un club, vuol dire che le tue idee vengono assimilate. I giocatori migliorano, crescono. Per un allenatore restare per un po’ di tempo nello stesso club, è la cosa migliore. Mi auspico che prima o poi accada. Il massimo mio è stato tre anni. Sarebbe bello aprire un ciclo. Ogni volta che inizi con un club, riparti da zero, da una situazione di tabula rasa. Non è semplice. Questa domanda è un assist perché devo ringraziare Lele Oriali per il lavoro che sta facendo qui all’Inter. Questo grazie non finirà mai. Mi è molto vicino anche Javier Zanetti. Ho avuto la fortuna di trovare qui delle persone che mi sono vicine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA