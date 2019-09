di Salvatore Riggio

Parla Antonio Conte: «Derby speciale. Lo Slavia? Squadra forte, conta l'esperienza». I nerazzurri vogliono reagire già contro il Milan.



Derby. «Sarà una gara speciale. Affrontiamo una buonissima squadra e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi».



Atteggiamento Inter. «Sappiamo che abbiamo tanto da lavorare e migliorare ma questo non ci spaventa».



Lukaku-Brozovic. «Penso che in generale l'Inter sia molto chiacchierata su giornali e tv. L'ho riscontrato ma mi hanno detto che è normale. Questo però non può essere una scusa, se negli anni scorsi filtravano tante cose non possiamo accettarlo oggi. Diciamo che è normale amministrazione, forse altri club sono più bravi a proteggere determinate situazioni. Noi su questo dobbiamo migliorare tanto, abbiamo un enorme spazio di crescita anche fuori dal campo dove ci sono grandissime lacune».



Il razzismo. «Qualsiasi forma d'insulto è un problema, non solo il razzismo. Esiste in Italia. E va sempre peggiorando, non stiamo andando a migliorare. Sono tornato dopo 3 anni e ho trovato tantissimo odio e rancore. L'Italia è peggiorata all'ennesima potenza. Siamo colpevoli tutti. Compresi voi (rivolgendosi ai giornalisti) che siete seduti là. Si fanno anche articoli in cui si fomenta l'odio. Tutti quanti un bell'esame di coscienza. È diseducativo verso le nuove generazioni che stanno davanti alle tastiere e leggono odio».



Giampaolo. «Ha meritato quanto ottenuto, ha fatto la gavetta come l'ho fatta io. Ognuno ha un proprio percorso e lui ha dimostrato di essere preparato, ossessionato dal calcio come il sottoscritto».



Slavia Praga. «Avversario forte che si è dimostrato tale anche lo scorso anno in Europa League uscendo solo contro il Chelsea. Sono partite in cui si fa esperienza. Abbiamo tanti ragazzi che hanno giocato la prima partita in Champions. In queste gare conta l'esperienza».

