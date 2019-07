La Copa America è del Brasile: 3-1 al Perù col giocatore in meno

di Vanni Zagnoli

È Brasile, non Perù, nonostante l’uomo in più dei biancorossi nell’ultimo quarto d’ora. Tre a uno e festa per Tite, il ct di origine mantovana che riporta i verdeoro al successo, dopo la striscia negativa di 4 mondiali e di 3 copa America. Non vincevano dall’edizione del 2007, in Venezuela, sanno anche soffrire nel finale.



Il Perù aveva spezzato in Russia la serie di 8 mondiali senza qualificazione, era stato terzo per due volte, in questo decennio, si arrende ai più forti. Al Maracanà, al quarto d’ora i brasiliani avanzano, Gabriel Jesus per Everton e destro da centro area nell’angolino basso. Renato Tapia manca la porta e il pareggio, i peruviani lo ottengono al 42’, per il fallo di mano di Thiago Silva, evidenziato dal Var. Prima dell’intervallo, assist di Arthur per Gabriel Jesus e destro nell’angolino. Il Brasile è tranquillo, sino al gomito alto di Gabriel Jesus, espulso. Il tris scacciapensieri per il fallo su Richarlison che dal dischetto segna. Nella fase a gironi, questo match era finito 5-0.



Everton e Gabriel Jesus sono gli uomini della serata brasiliana, è loro la 9. copa America, assieme a Richarlison. Tre tiri nello specchio e tre gol, il pragmatismo è anche dei fantasisti. In questa edizione, il Brasile ha subito solo un gol, il rigore di ieri.

