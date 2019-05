Coppa d'Africa, Algeria a sorpresa: Ounas convocato, Ghoulam a casa

Faouzi Ghoulam non sarà presente alla prossima Coppa d'Africa con la sua nazionale. L'Algeria non ha infatti convocato il terzino napoletano già in odore di rinuncia dopo gli ultimi mesi, con una ripresa fisica ancora tutta da costruire. L'esterno non sarà in Egitto e si riaggregherà al gruppo azzurro ad inizio luglio, quando la squadra di Ancelotti si trasferirà in ritiro a Dimaro.



A giocarsi le sue chances con la maglia dell'Algeria ci sarà invece Adam Ounas, l'attaccante napoletano convocato dopo esser stato protagonista con la nazionale nelle ultime convocazioni. «Felice di rappresentare la mia nazionale», ha commentato sui social Ounas. L'Algeria affronterà Kenya, Tanzania e il Senegal di Kalidou Koulibaly nel Gruppo C del torneo, in programma dal 21 giugno al 19 luglio.







