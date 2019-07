Coppa d'Africa, decide gol di Ighalo: la Nigeria vince la finale per il bronzo

La Nigeria di Gernot Rohr è la terza in Coppa d'Africa 2019 di calcio. Le 'Super aquilè, nella finale delle deluse, disputata sul terreno dell'Al-Salam Stadium al Cairo, hanno battuto di misura per 1-0 la Tunisia guidata dal francese Alain Giresse. Ha deciso il confronto la rete realizzata da Odion Ighalo, attaccante tesserato per i cinesi dello Shanghai Shenhua, dopo soli 3' di gioco. Il torneo del Continente nero verrà chiuso dalla finalissima che si disputerà venerdì 19, con inizio alle 21, fra il Senegal e l'Algeria. I senegalesi non hanno mai vinto il torneo, gli algerini ci sono riusciti una sola volta: nel lontano 1990.

