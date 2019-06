Venezuela e Perù hanno pareggiato per 0-0 in una partita del gruppo A della Coppa America, giocata nello stadio 'Arena do Gremiò di Porto Alegre. Ai peruviani sono stati annullati due gol, di Gonzalez e Farfan, dopo consulto fra l'arbitro e i suoi collaboratori al Var. Decisive anche le parate di Farinez, portiere della 'Vinotintò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA