Coppa d'Africa, Koulibaly vs Ounas E Diawara finisce nel Gruppo B

Comincerà il prossimo 21 giugno e vedrà impegnati anche i calciatori azzurri. La Coppa d'Africa 2019 si giocherà in Egitto e il Napoli potrà contare sui propri rappresentanti: su tutti Kalidou Koulibaly, perno e leader di un Senegal che si presenta ai nastri di partenza della competizione con i gradi di favorita insieme ai padroni di casa egiziani.







Il centrale azzurro, che ha già lanciato la sfida sui social, è stato sorteggiato nel Gruppo C e affronterà Tanzania, Kenya e l'Algeria di un altro azzurro come Adam Ounas. L'esterno sembra ormai sicuro della convocazione, un po' inferiori le chances di Faouzi Ghoulam, ormai fuori dal giro della nazionale algerina dopo l'infortunio. Sarà in Egitto con ogni probabilità anche Amadou Diawara, il guineano è stato sorteggiato nel Gruppo B insieme con Burundi, Madagascar e Nigeria.



Tutti i gironi:



Grupp A: Egitto, Zimbabwe, Congo, Uganda



Gruppo B: Burundi, Madagascar, Guinea, Nigeria



Gruppo C: Tanzania, Algeria, Kenya, Senegal



Gruppo D: Sudafrica, Namibia, Costa d'Avorio, Marocco



Gruppo E: Angola, Mauritania, Mali, Tunisia



Gruppo F: Guinea Bissau, Benin, Ghana, Camerun

© RIPRODUZIONE RISERVATA