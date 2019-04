Atalanta-Fiorentina: 1-1 La Diretta Pari di Ilicic su rigore

Atalanta e Fiorentina si affrontano nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: all'andata al Franchi fu uno spettacolare 3-3, risultato che costringe i viola a dover vincere la partita se vogliono accedere alla finale. Per arrivare fino a questo punto della competizione i bergamaschi hanno dovuto sconfiggere il Cagliari e la Juventus, detentrice del trofeo, mentre i toscani hanno avuto la meglio sul Torino prima e sulla Roma nei quarti di finale.



SEGUI LA DIRETTA



Gasperini deve fare a meno di Hateboer squalificato: sulla destra agirà Castagne con Gosens a sinistra. De Roon e Freuler confermati in mezzo al campo. In porta, Gollini viene preferito ancora a Berisha. In difesa, Mancini parte dalla panchina: la linea a 3 è composta da Masiello, Djimsiti e Palomino. Dopo che a Napoli è entrato solo nel secondo tempo, Ilicic torna dal primo minuto con Gomez e Zapata.



Nella Fiorentina, il ballottaggio della vigilia tra Dabo e Benassi lo vince l'ex Torino che agirà con Veretout e Gerson al centro del campo: Mirallas e Biraghi sugli esterni. Difesa a 3 confermata con Milenkovic, Pezzella e Ceccherini. In avanti, spazio a Chiesa e Muriel.



FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Masiello, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Biraghi, Ceccherini, Pezzella, Milenkovic; Gerson, Veretout, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA