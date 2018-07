Coppa Italia, c'è il tabellone: il Napoli con la Lazio e le milanesi

Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai sorteggi effettuati oggi. L'edizione numero 72 della competizione partirà il prossimo 29 luglio, quando scenderanno in campo 36 squadre squadre di Serie C e Serie D. Le 22 squadre di Serie B entreranno in gioco nel secondo turno il 5 agosto: il 12 agosto nel terzo turno toccherà alle prime 12 squadre di Serie A, con il quarto turno fissato poi per il 5 dicembre.



Da lì si passerà agli ottavi (13 gennaio), quando sarà il turno delle otto teste di serie: Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Roma, Juventus e Napoli, in base al sorteggio. Nei quarti (30 gennaio), quindi, da un lato potrebbero incrociarsi Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altro Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta. Semifinali in programma su gare di andata e ritorno il 6-27 febbraio, finale il 25 aprile. Tra le novità per il 2018/19, da segnalare il sorteggio del campo in caso di incroci tra due squadre di Serie A e la quarta sostituzione nei tempi supplementari, con la conferma per VAR e GLT dagli ottavi di finale in poi.

